Это станет возможным благодаря технологии Glacier Battery

Компания OnePlus, по слухам, работает над аккумулятором емкостью 7 000 мАч для своих будущих смартфонов. Компания уже продемонстрировала свою способность создавать устройства с тонким корпусом и большой батареей емкостью 6 100 мАч благодаря новой технологии Glacier Battery, использованной в OnePlus Ace 3 Pro. Технология Glacier Battery позволяет расширить батареи и увеличить их емкость. Хотя есть слухи о выпуске смартфона с 7 000 мАч аккумулятором, большая емкость скорее всего появится сначала в среднебюджетных моделях, а затем может быть применена и в более дорогих моделях.

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Технология Glacier Battery основана на использовании высокоемкого кремний-углеродного материала, который позволяет достичь большей плотности энергии по сравнению с графитовыми батареями. Это преимущество позволяет создавать устройства с большими элементами, сохраняя при этом тонкий дизайн. Аналогичные батареи повышенной плотности также планируется использовать в грядущем iPhone 16 Pro Max от компании Apple.

Возможность продлить время работы смартфонов на базе Android является важным преимуществом. Эти инновационные аккумуляторы обеспечивают высокую плотность энергии, что может быть особенно полезным при использовании телефона в течение длительного времени. Спрос на такие устройства, которые работают дольше, предположительно будет высоким.