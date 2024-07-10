Рост цен на акции Apple случился именно после конференции WWDC, где было объявлено о расширении платформы искусственного интеллекта компании

Компания Apple стала самой дорогой технологической компанией в мире, обойдя Microsoft и NVIDIA. Это произошло благодаря росту стоимости акций компании после выхода положительного отчета от Wedbush, где были высоко оценены инициативы Apple в области искусственного интеллекта. В результате, рыночная стоимость Apple составляет 3,49 триллиона долларов, превышая стоимость Microsoft (3,46 триллиона долларов). Аналитики Wedbush считают, что экосистема Apple может стать базой для потребительской революции в области искусственного интеллекта, и крупные игроки на рынке, такие как Google и Meta, будут адаптировать свое программное обеспечение для работы с платформой Apple.

На конференции WWDC Apple представила свои новые продукты и решение интегрировать в свою программную экосистему искусственный интеллект GPT-4o ChatGPT от OpenAI. Кроме того, Apple предлагает использование искусственного интеллекта для решения различных задач, например, написание текстов и создание изображений. Аналитики Wedbush считают, что Google и Meta также будут стремиться адаптировать свои продукты искусственного интеллекта для программного обеспечения Apple.

База пользователей iPhone является одной из основных причин высокой оценки Apple, поскольку инвесторы рассчитывают на лояльность пользователей, которые регулярно обновляют свои устройства. Аналитики считают, что подразделение Apple по оказанию услуг может достичь роста выручки в $10 миллиардов в год, включая продукты, такие как Apple Pay и AppleCare.



Microsoft также интегрировала продукты OpenAI в свой сервис облачных вычислений Azure, что позволяет пользователям использовать искусственный интеллект. Первые версии продуктов Apple для искусственного интеллекта будут доступны разработчикам в iOS 18 в конце года. Отчет о доходах за первый квартал 2025 финансового года позволит увидеть пользовательский спрос и более подробные данные о функциях искусственного интеллекта, которые будут выпущены в следующем году.