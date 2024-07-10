Половина ядер видеокарты будет отключена, чтобы соответствовать спецификациям модели GeForce RTX 4070 Ti.

Компания ZOTAC готовит новые видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID, которые будут оснащены графическим процессором NVIDIA AD102.

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Чтобы избавиться от запасов графических процессоров этой модели, компания планирует отключить половину ядер в AD102, чтобы они соответствовали спецификациям модели GeForce RTX 4070 Ti. ZOTAC представит две модели AD102 - обычную GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID и ее OC-вариант.

Однако компания пока не официально объявила об этих изменениях.

Технические характеристики видеокарты ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID включают 8448 ядер CUDA, 16 ГБ VRAM GDDR6X, 256-битный шинный интерфейс со скоростью 21.0 Гбит/с и пропускной способностью до 672 ГБ/с.

Показатель TDP увеличен до 295 Вт, а размеры графического процессора составляют 336,5 мм x 136 мм x 74,8 мм. Дизайн серии SOLID от ZOTAC не является выдающимся и имеет громоздкую и коробчатую форму с черно-серой цветовой гаммой.

Цена новой видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID на базе AD102 от ZOTAC пока не озвучена.