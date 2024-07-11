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ddr22
Piranha Bytes, как сообщается, закрылась; ветераны создают студию Pithead
Piranha Bytes была основана в 1997 году и сначала была независимой студией, позже была приобретена Phenomedia, а затем - THQ Nordic.

В конце января немецкий разработчик игр Piranha Bytes сообщил всем, что отчаянно пытается найти нового партнера для своей следующей игры вместо того, чтобы закрыться. В течение нескольких месяцев мы не слышали никаких других новостей. Однако сегодня польский сайт CD Action сообщил, что студия закрылась в конце июня, когда финансирование со стороны материнской компании Embracer Group закончилось окончательно.

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Согласно сообщению, игра, которую Piranha Bytes предлагала на продажу, была темной фэнтезийной ролевой игрой, созданной на движке Unreal Engine 5. Piranha Bytes была основана как независимая студия в 1997 году. В 1999 году ее приобрела компания Phenomedia, а спустя двадцать лет - THQ Nordic.


Студия всегда фокусировалась на создании ролевых игр с открытым миром в стиле вестерн; самой популярной франшизой, безусловно, является первая, Gothic, имеющая внушительную фанбазу, ожидающую ремейк первой части (им занимается другая студия внутри THQ Nordic). Позже Piranha Bytes попыталась сменить обстановку, сначала выпустив трилогию Risen (действие которой происходит в фэнтезийном мире, вдохновленном не привычными северными странами, а Средиземноморьем и тропиками), а затем - научно-фэнтезийный гибрид Elex и его сиквел.


К сожалению, их последние игры оказались не столь успешными, как Gothic, что и привело к закрытию компании. Однако два давних ветерана Piranha Bytes (муж и жена Бьорн и Дженнифер Панкрац) только что представили основание новой команды разработчиков под названием Studio Pithead, которая покинет их в конце 2023 года.


Согласно сообщению, полученному немецкими журналами, пара намерена разрабатывать "уникальные и захватывающие инди-игры", представляющие собой мрачные экшены/приключения с элементами хоррора и RPG, а также глубокими историями. Студия Pithead будет работать с внешними партнерами, хотя издателя они пока не нашли. Нет нужды говорить, что, поскольку студия только основана, ждать придется долго - возможно, как минимум до следующего поколения консолей. 

#piranha bytes
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Легендарная студия Piranha Bytes закрылась, однако один из создателей Gothic основал новую студию
В студии Piranha Bytes, создавшей трилогию Gothic, прокомментировали слухи о закрытии
Конец эпохи — студия-разработчик "Готики" Piranha Bytes закрывается
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