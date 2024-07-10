Тот же дизайн, но ниже стоимость.

Apple выпустила iPhone X в 2017 году, когда исполнилось десять лет со дня выхода на рынок iPhone в 2007 году, и устройство сделало большой шаг вперед благодаря дизайну и Face ID. Возможно, такая же судьба постигнет и Apple Watch X или Series 10, поскольку компания планирует полностью пересмотреть внешний вид носимых устройств. Что касается нижнего ценового сегмента, то компания также работает над пластиковыми Apple Watch SE, возможно, чтобы сократить расходы, и этот шаг может сделать устройство более дешёвым, чем сейчас.

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Решение Apple перейти на твердый пластик имеет большой смысл, когда мы говорим о снижении общей стоимости производства. Компания уже выпускает высококлассные варианты Apple Watch, и переход на твердый пластик для вариантов SE может стать мудрым решением. Новостью поделился Марк Гурман в своей последней рассылке Power On, сообщив, что компания тестирует новые материалы для Apple Watch SE, включая "жесткий пластик".

На данный момент неизвестно, снизит ли переход на пластик стоимость часов для конечного пользователя, поскольку компания может оставить цены такими же, как сейчас. Apple перешла на нейлоновый композитный материал в SE еще в 2022 году, заменив им керамику, которая используется в моделях более высокого класса. Выгода для конечного пользователя заключается в том, что компания может снизить цену на Apple Watch SE до 200 долларов, как на смарт-часы Samsung Galaxy.