Консоль будет потреблять мощность 5 Вт с безвентиляторным охлаждением в портативном режиме и от 15 до 30 Вт в док-режиме с соответствующим охлаждением.

Nintendo Switch 2 была спроектирована таким образом, что в режиме док-станции она будет работать быстрее, чем ее предшественница, сохраняя при этом хорошую эффективность в портативном режиме, если верить слухам, циркулирующим в сети.

Отвечая на вопрос фаната в недавнем видео, Moore's Law is Dead прокомментировал энергоэффективность и ожидаемую производительность консоли, проведя сравнение с популярной Steam Deck. Ютубер заявил, что консоль была разработана с расчетом на более высокую производительность, чем у оригинальной Switch, при этом обеспечивая лучшее время автономной работы в портативном режиме.

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В портативном режиме консоль будет работать на мощности 5 Вт с безвентиляторным охлаждением, в то время как в док-режиме она будет работать на мощности от 15 до 30 Вт с соответствующим охлаждением для дополнительного потребления энергии. Для сравнения YouTuber отметил, что по сравнению с аналогичными 5-нм чипами от AMD, чип Nintendo Switch 2 был конкурентоспособным по эффективности, в первую очередь потому, что он был разработан с учетом энергоэффективности.

Автор Moore's Law is Dead также прокомментировал производительность Nintendo Switch 2, заявив, что консоль должна быть способна запускать все игры, которые выходят на Steam Deck, но с некоторыми существенными отличиями. Поскольку ядра консоли Nintendo, как ожидается, будут не такими мощными, как ядра чипа Steam Deck, система, скорее всего, не будет запускать игры так же хорошо, как система Valve.

Например, игра, работающая на Steam Deck со скоростью 90 FPS, на Switch 2 будет работать со скоростью около 60 FPS, в то время как игра, работающая со скоростью 60 FPS на системе Valve, на консоли Nintendo будет работать со скоростью 40-45 FPS, а VRR сгладит ситуацию. Однако благодаря графическому процессору консоли и поддержке NVIDIA DLSS система Nintendo, скорее всего, запустит игры в более высоком разрешении и, вероятно, с трассировкой лучей, чем на Steam Deck.

Хотя это может разочаровать тех, кто ожидал, что Nintendo Switch 2 будет работать лучше, чем Steam Deck, это все равно будет значительным улучшением по сравнению с предшественницей, которое оценят все нынешние пользователи Nintendo Switch.