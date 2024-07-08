Пока известно о двух моделях графических процессоров Battlemage - BMG-21 и BMG-31, которые, предположительно, будут выпущены в 2024 году.

Дискретные графические процессоры Intel Arc Battlemage "Xe2" будут использовать 4-нм техпроцесс TSMC, что должно привести к ощутимому повышению производительности. Компания Intel рассчитывает на успех на рынке, чтобы конкурировать с гигантами NVIDIA и AMD. Ожидается, что новые графические процессоры Xe2 не только увеличат производительность на 50% по сравнению с предыдущей серией Alchemist, но и превзойдут все ожидания.

реклама

Новая архитектура Xe2 для графических процессоров Arc Battlemage от Intel будет иметь множество улучшений и дополнений по сравнению с предыдущей архитектурой Alchemist Xe1. Будут использованы новые технологии, такие как улучшенная трассировка лучей, новейшая технология рендеринга на базе искусственного интеллекта и возможности DeepLink.

Пока известно о двух моделях графических процессоров Battlemage - BMG-21 и BMG-31, которые, предположительно, будут выпущены к празднику 2024 года. Ожидается, что Battlemage будет конкурировать с текущими предложениями от AMD и NVIDIA.

Особенно интересно будет следить за ситуацией на рынке после выпуска новых графических процессоров от AMD и NVIDIA. Ожидается, что конкуренция на рынке значительно усилится после выхода RX 8000 от AMD и RTX 50 от NVIDIA.