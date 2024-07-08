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ddr22
Продюсер XDefiant Марк Рубин говорит, что движок Snowdrop нуждается в улучшении
Snowdrop, не был изначально разработан для шутеров от первого лица и требует доработки.

Tom Clancy's XDefiant, первая игра Ubisoft San Francisco в качестве ведущей студии, уже набрала большую популярность среди игроков. Однако у игры есть свои проблемы, особенно в виде багов. Недавно исполнительный продюсер XDefiant Марк Рубин объяснил, что это связано с тем, что движок игры, Snowdrop, не был изначально разработан для шутеров от первого лица и требует доработки.

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Рубин отметил, что движок Snowdrop, который изначально был создан для Tom Clancy's The Division, успешно использовался в других проектах Ubisoft, таких как Mario + Rabbids Kingdom Battle и Starlink: Battle for Atlas. Однако XDefiant - первая игра, основанная на этом движке, которая является многопользовательским соревновательным шутером, и требует большого количества работы, чтобы адаптировать движок под этот жанр.

Рубин также отметил, что игры, принадлежащие к жанру шутеров от первого лица, обычно разрабатываются на специализированных движках, таких как ID Tech для Call of Duty и Source Engine для Apex Legends. В свою очередь, XDefiant работает на движке, созданном для совсем других целей, и поэтому требуется значительное улучшение и исправление возникающих ошибок.

Но несмотря на эти проблемы, разработчики обещают, что они активно работают над усовершенствованием и добавлением новых функций в игру. Ubisoft San Francisco выпустила первый сезон для XDefiant, который включает новую фракцию GS Kommando из Rainbow Six, новые карты, оружие и игровые режимы. Кроме того, рейтинговая игра теперь доступна для игроков.

Сколько времени потребуется для исправления проблем Snowdrop, пока неизвестно. Однако разработчики обещают продолжать работу над улучшением игры. В итоге, XDefiant может стать успешным и популярным тайтлом, но в настоящий момент требуется значительная работа для приведения движка в соответствие с требованиями шутера от первого лица.

#xdefiant
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