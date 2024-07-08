В этих моделях произошли изменения в дизайне охлаждения и возможностях подключения дисплея.

Компания ASRock выпустила обновленные графические карты Intel Arc A770 и Arc A750 Challenger SE, которые отличаются измененным дизайном охлаждения и возможностями подключения дисплеев. Предполагается, что это шаг компании для продления срока службы продуктов Intel Arc на рынках.

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Новые модели Intel Arc A770 16 Гб и Arc A750 8 Гб SE представлены в серии Challenger. Они не претерпели значительных изменений в производительности, сконцентрировавшись в основном на структурных модификациях. Размеры новых моделей немного меньше, чем у оригинальных версий, и включают светодиодную опцию на кожухе GPU, которая управляется через физический переключатель. Это придает видеокартам более привлекательный внешний вид.

Кроме того, графические карты ASRock Intel Arc A770 16 Гб и Arc A750 8 Гб Challenger SE оснащены улучшенным радиатором с большим количеством вырезов для эффективного отвода тепла. Также были внесены изменения в интерфейсы подключения: у модели Arc A770 был заменен интерфейс HDMI 2.1 на HDMI 2.0, а модель Arc A750 получила новый разъем DP, заменяющий порт HDMI.

Хотя эти изменения пока не были подтверждены официально, они, предположительно, предназначены для региональных рынков, таких как Япония. СМИ в Японии сообщают, что новые модели планируется выпустить на местные рынки к 12 июля, однако глобальные планы пока не определены.