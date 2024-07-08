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ddr22
Apple расширяет сеть поставок зум-объективов Tetraprism Periscope
Они, вероятно, подойдут как для iPhone 16 Pro, так и для iPhone 16 Pro Max.

Главным аппаратным дополнением к iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станет то, что оба они будут оснащены перископическим зум-объективом. В прошлом году Apple не нужно было выстраивать сложную цепочку поставок, поскольку только iPhone 15 Pro Max получал обновление камеры тетрапризмой. Однако с появлением двух флагманов компания должна разместить больше заказов на них, и, согласно последнему отчету, это можно сделать, только допустив к работе больше производителей.

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Очевидно, что одного поставщика Apple будет недостаточно для выполнения заказов на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, поэтому DigiTimes Asia сообщает, что Genius Electronic Optical была добавлена в цепочку поставок наряду с Largan Precision. Пока неясно, сколько заказов получат оба производителя, но их основной задачей будет выполнение поставок зум-объективов Apple с перископической тетрапризмой.

Для тех, кому интересно, технологический гигант, по оценкам, запросил 100 миллионов партий чипсетов A18 для iPhone 16-й серии в этом году. Однако точное распределение кремния на версии Pro и не-Pro не упоминается, поэтому даже если предположить, что 50 процентов этих SoC будут установлены в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, двум поставщикам объективов придется нелегко.

Помимо обновления перископического зума, оба флагмана, как сообщается, сохранят максимальное разрешение снимков на уровне 48 Мп, но будут использовать совершенно новый сенсор Sony IMX903 с двухслойными транзисторами. Не исключено, что, как и в iPhone 15 Pro Max, в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max максимальный зум без потерь будет ограничен 5x.

#apple
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