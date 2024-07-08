Ryzen AI 9 HX 370 является 12-ядерным и 24-поточным чипом с конфигурацией из четырех Zen 5 и восьми Zen 5C.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 7 PRO 360 Strix - новые APU от компании AMD. По информации из утечек, Ryzen AI 9 HX 370 является 12-ядерным и 24-поточным чипом с тактовой частотой до 5,1 ГГц и iGPU Radeon 890M. АPU Ryzen AI 7 PRO 360 Strix, в свою очередь, обладает 8 ядрами и 16 потоками с базовой частотой 2,0 ГГц.

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Ryzen AI 7 PRO 360 состоит из трех ядер Zen 5 и пяти ядер Zen 5C, в общей сложности имеет 8 ядер. Встроенная графика, iGPU Radeon 870M, должна иметь 8 вычислительных блоков. Оба APU были замечены и протестированы в базе данных бенчмарка Bapco CrossMark. Ryzen AI 9 HX 370 был обнаружен в ноутбуке HP, а Ryzen AI 7 PRO 360 был замечен в ноутбуке Lenovo с памятью LPDDR5-7500.

Сравнение с конкурентами, такими как Intel Core Ultra Meteor Lake и AMD Ryzen 7040 Phoenix, показывает, что показатели этих APU не являются особо выдающимися. Стоит отметить, что неизвестны значения TDP, с которыми они были протестированы.

Ожидается, что первые ноутбуки с использованием APU AMD Ryzen AI 300 появятся уже в конце июля, а версия Ryzen AI 300 PRO должна появиться в октябре.