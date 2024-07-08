Модифицированная Nintendo Switch с 8 ГБ оперативной памяти вместо стандартных 4 - это почти Pro-модель, которую мы так и не получили, поскольку она способна запускать несколько компьютерных игр

Пользователь YouTube naga недавно выпустил новое видео, демонстрирующее запуск нескольких компьютерных игр на этой модифицированной системе с 8 ГБ ОЗУ, CPU на 2,6 ГГц и GPU на 1,26 ГГц с помощью Box64 + Wine на L4T Ubuntu 18.04 с кастомным ядром ОС. Хотя низкое разрешение вполне ожидаемо, некоторые из этих игр работают особенно хорошо. Например, Final Fantasy VII Remake Intergrade, как и Stray, работает на приличном уровне 30 FPS или близко к нему в большинстве сценариев. Старая игра Devil May Cry работает даже выше 30 FPS, что, конечно, не идеально для экшена с персонажами, но тем не менее впечатляет. Несмотря на некоторые очевидные проблемы, не связанные с аппаратным обеспечением, Fallout New Vegas даже удается работать на 60 FPS в небольшом помещении и на 30 FPS в более открытых местах.

реклама

Это уже не первый случай, когда мы видим, что ограниченный объем оперативной памяти больше всего влияет на Nintendo Switch: модифицированная система, показанная в сегодняшнем видео, также не смогла запустить Zelda: Tears of the Kingdom в разрешении 4K.





К счастью, Nintendo, похоже, хорошо осведомлена о проблеме и, скорее всего, позаботится о том, чтобы преемник Nintendo Switch имел достаточно оперативной памяти для плавного запуска современных игр. Согласно данным о поставках, консоль должна иметь 12 ГБ оперативной памяти, что может обеспечить лучшее качество текстур, чем у Xbox Series S.