APU AMD серии Ryzen AI PRO 300 Strix выпустят в четвертом квартале этого года, в том числе и Ryzen 7 SKU

Это уже не первый раз, когда мы видим, что модели Ryzen AI PRO 300 в линейке Strix Point всплывают на поверхность, поскольку мы заметили некоторые SKU в отгрузочных декларациях, которые не только сообщили о существовании серии PRO, но и таких моделей, как Ryzen 9 PRO AI HX и Ryzen 7 PRO AI.

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Однако в то время подробности были ограничены, что создавало неопределенность вокруг предстоящей серии Ryzen PRO, но теперь это не так. Утечка Хоанг Ань Фу (Hoang Anh Phu) поделился подробностями о серии Ryzen AI 300 PRO, утверждая, что AMD планирует выпустить эту линейку к октябрю.





Хотя он не назвал конкретную дату, Хоанг сообщил, что AMD планирует выпустить серию через шесть месяцев после запуска серии Ryzen PRO 8000, который уже состоялся два месяца назад, в апреле. Это означает, что мы можем ожидать, что Ryzen AI 300 PRO SKU выпустят к октябрю. К счастью, утечка также раскрыла подробности о некоторых моделях, и похоже, что в новых сериях PRO будут представлены такие модели, как Ryzen AI 9 HX PRO 370 и Ryzen AI 7 PRO 360.





Это не только подтверждает детали, которые мы видели в утечке декларации о доставке, но и говорит нам о том, что модели Ryzen 7 действительно присутствуют в линейке Ryzen AI PRO 300 Strix Point и впервые появятся в грядущей серии PRO. На данный момент нам неизвестны спецификации, но ранее стало известно, что модель Ryzen 7 PRO будет иметь 12-ядерный процессор. Это может быть неправдой, поскольку 10-ядерный процессор более правдоподобен, так как топовый Ryzen AI 300 SKU оснащен 12-ядерным процессором.





Интересно видеть, что Ryzen AI 300 PRO SKU появились всего через два месяца после выпуска APU Ryzen 8000 PRO. Возможно, Team Red сочтет линейку PRO более перспективной, когда она дебютирует вместе с серией Strix Point, или же это будет возможность ухватиться за растущий рынок ПК с искусственным интеллектом.