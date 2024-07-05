Разработчик известен своим шутером Terminator: Resistance.

Разработчик RoboCop: Rogue City компания Teyon уже набирает сотрудников для нового проекта, и похоже, что студия планирует сменить жанр. Разработчик известен своими шутерами (они также выпустили Terminator: Resistance), но на этот раз они делают ролевую игру, как сообщили в предложении о работе.

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Teyon - опытная студия-разработчик, на счету которой множество игр. В компании работает более 100 сотрудников, и помимо Кракова, они также расположены в Лодзи, Варшаве и даже Токио.

Teyon ищет талантливых людей, которые поддержат своими навыками, знаниями и идеями в новом проекте. Эта новая экшен-РПГ игра для ПК и консолей будет разрабатываться командой, ответственной за предыдущие игры: Terminator: Resistance" и "RoboCop: Rogue City".

Объявление также сообщило, что неанонсированный проект экшен-РПГ поддерживается "крупным издателем". И RoboCop: Rogue City, и Terminator: Resistance были изданы компанией Nacon, которая, однако, не может считаться крупным издателем. Таким образом, Teyon (независимая студия), возможно, сотрудничает с какой-то другой компанией.

И Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City получили признание фанатов благодаря точной адаптации исходного материала соответствующих научно-фантастических франшиз. Последняя игра, в частности, была названа Nacon крупнейшим в истории издательства выпуском, превысившим прогнозы продаж.