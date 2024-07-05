Свежий мод для GTA 5 Evil Soul, выпущенный недавно, представляет собой геймплейный мод на тему ужасов, цель которого - напугать игроков.

Созданный моддером AlexDevilish, мод Evil Soul для игры 2013 года от Rockstar (которая продолжает обгонять по продажам более поздние AAA-релизы), в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и помещает игроков в ночную обстановку между 00:00 и 03:00, в которой они должны выжить в условиях ужаса. Создатель не рекомендует этот мод "начинающим" игрокам и слабонервным. "Почувствуйте, как отключают свет, как все вокруг умирают и сгорают" - говорится в описании мода.

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По словам Олдера, при использовании этого хоррор-мода за вами что-то наблюдает. И это что-то злое и не очень счастливое. Для того чтобы мод работал, пользователям необходимо скачать и установить плагин ScriptHook V.





Желающие могут скачать мод Evil Soul с Nexusmods. Этот мод доступен только для PC-версии GTA 5.