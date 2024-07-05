GDDR7 от Micron также позволит увеличить пропускную способность на 60%, улучшить эффективность работы на 50% и сократить время отклика на 20%.

Компания Micron заявила, что ее новая память GDDR7 может обеспечить до 30% прироста частоты кадров в играх, особенно при работе с трассировкой лучей и растеризацией. Память GDDR7 от Micron будет доступна со скоростями 28 и 32 Гбит/с и ожидается, что она значительно повысит производительность игровых графических процессоров благодаря улучшенным возможностям. Не только Micron, но и другие компании, такие как SK hynix и Samsung, уже представили свои решения на основе GDDR7, однако Micron занимает лидирующую позицию. Их память GDDR7 (32 Гбит/с) обещает улучшенную производительность в играх на 30% по сравнению со стандартом GDDR6.

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Помимо увеличения производительности, память GDDR7 от Micron также позволит увеличить пропускную способность на 60%, улучшить эффективность работы на 50% и сократить время отклика на 20%. Кроме того, ожидается, что GDDR7 с высокой пропускной способностью (более 1,5 ТБ/с) значительно ускорит генерацию текста и изображений с помощью искусственного интеллекта. Micron также сообщает, что новая память GDDR7 повысит производительность трассировки лучей в 3,1 раза и растеризации в 1,7 раза при разрешении 4K Ultra по сравнению с памятью GDDR6.

Micron разработала память GDDR7 на основе технологии 1β (1-beta) DRAM, предлагая высокопроизводительную память с пропускной способностью 32 Гбит/с и оптимизированным энергопотреблением. Эта технология должна получить широкое применение в индустрии благодаря интеграции производительности 40 Гбит/с PAM3.

Что касается интеграции GDDR7 в индустрию и в частности в графические процессоры, NVIDIA планирует использовать GDDR7 в своих продуктах следующего поколения RTX 50 Blackwell, а AMD планирует внедрить GDDR7 в RDNA 4. В то же время позиция Intel по использованию GDDR7 в графических процессорах остается неясной, возможно, они пока остановятся на GDDR6 в Battlemage Xe2 и оставят GDDR7 для будущих поколений графических устройств.