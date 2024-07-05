Группа утверждает, что самураи были высшим классом и служили знати, но Ubisoft неправильно понимает это и представляет их неправильно.

Группа японских геймеров требует от Ubisoft отменить выпуск игры Assassin's Creed Shadows из-за недостаточной исторической достоверности и отсутствия уважения к японской культуре. Фанаты игры выразили свое недовольство выбором главных героев и обсудили этот вопрос в социальных сетях. На сайте Charge.org была создана петиция, которая уже собрала более 28 300 подписей, а цель - 35 000.

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Согласно петиции, Assassin's Creed Shadows основана на теме японских самураев, но игнорирует факты и истинную природу этих воинов. Группа утверждает, что самураи были высшим классом и служили знати, но Ubisoft неправильно понимает это и представляет их неправильно. Они также считают, что такое искажение истории может привести к азиатскому расизму.

Группа явно выразила свое недовольство и требует от Ubisoft выпустить игру с учетом исторической точности и проявить уважение к японской истории и культуре. На данный момент неизвестно, как компания отнесется к петиции, но собравшееся количество подписей является впечатляющим.

Несмотря на это, маловероятно, что петиция окажет значительное влияние на выпуск Assassin's Creed Shadows, который запланирован на 12 ноября этого года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако, интересно будет увидеть, как Ubisoft отреагирует на широкую общественность и такое большое количество подписей.