Компания Teclab создала первый в мире SUPER GPU GeForce RTX 4090 с использованием памяти G6X, печатной платы 3090 Ti HOF OC Lab и AD102 от NVIDIA.

Компания Teclab создала свою собственную графическую карту GeForce RTX 4090 SUPER с высокоскоростной памятью G6X. Эта модифицированная видеокарта на 13% быстрее стоковой и оснащена печатной платой 3090 Ti HOF OC Lab, которая используется в видеокарте RTX 3090 Ti HOF OC Lab от GALAX.

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Teclab производит инновационные модификации для графических процессоров NVIDIA GeForce уже довольно долгое время, и одним из их последних проектов стал GeForce RTX 4090 SUPER. Несмотря на отсутствие официальной версии RTX 4090 SUPER, команда Teclab решила создать свою собственную модель, которая была модифицирована с использованием быстрой памяти G6X и помещена на мощную печатную плату от GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition.

Модифицированная видеокарта GeForce RTX 4090 SUPER от Teclab использует графический процессор AD102-300-A1 Ada и модули памяти GDDR6X (ZF) со скоростью 24 Гбит/с. Для того чтобы все работало, необходимо было внести изменения.

Teclab GeForce RTX 4090 SUPER была собрана с высококлассным водоблоком и прошла тесты в LN2, которые продемонстрировали ее высокую производительность. Карта работает на 13% быстрее стоковой версии в разрешении 8K в бенчмарке Unigine Superposition, а при разгоне GPU до 3 ГГц преимущество составляет 16%. При настроенном LOD и максимальных настройках производительность улучшается на 40% при том же разрешении.

Хотя модифицированная версия GeForce RTX 4090 SUPER с быстрой памятью могла бы стать достойным GPU в линейке SUPER, стоимость производства и высокая цена на RTX 4090 делают ее нереалистичным решением. Кроме того, NVIDIA не имеет потребности выпускать еще одну видеокарту для ультра-энтузиастов, особенно учитывая, что конкуренты пока не представили ничего сопоставимого.