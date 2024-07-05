Цена Dead Rising Deluxe Remaster составляет $49,99, а Digital Deluxe Edition стоит $59,99.

Японская студия CAPCOM объявила о выпуске Dead Rising Deluxe Remaster, ремастере игры Dead Rising, которая выйдет 19 сентября для PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Игра будет работать на движке RE Engine, в отличие от оригинала, который работал на MT Framework. Визуально игра получила значительное обновление и теперь ориентирована на разрешение 4K и частоту кадров 60 FPS. Модели персонажей, включая Фрэнка Уэста и зомби, стали более качественными, а эффекты освещения и теней были улучшены, чтобы создать разный вид локаций в зависимости от времени суток.

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Улучшения Dead Rising Deluxe Remaster не ограничиваются только визуальными эффектами. Был доработан пользовательский интерфейс и управление, что делает игру более доступной и удобной для игроков, ИИ-поведение NPC было расширено, а взаимодействия NPC и выживших теперь полностью озвучены. Была добавлена функция автосохранения по многочисленным просьбам фанатов.

Самое большое изменение в боевой системе заключается в том, что главный герой, Фрэнк Уэст, теперь может двигаться и одновременно прицеливаться. Кроме того, языковая поддержка игры была значительно расширена, с добавлением полноценных озвучек на девяти языках и субтитров на 14 языках.

Dead Rising Deluxe Remaster также предлагает специальное издание Digital Deluxe Edition, которое включает 17 костюмов для Фрэнка и 17 BGM-треков, воспроизводимых в торговом центре. Предварительные заказы уже открыты, и все предзаказы будут включать три дополнительных костюма и BGM.

Цена Dead Rising Deluxe Remaster составляет $49,99, а Digital Deluxe Edition стоит $59,99.