Компания Space Pioneer возможно переоценила возможности своей испытательной площадки для ракеты Tianlong-3, что привело к тому, что ракета "сбежала" со стартовой площадки.

Китайская компания Space Pioneer, производитель ракеты Tianlong-3, столкнулась с проблемой, когда их ракета сбежала со стартовой площадки во время испытательного пуска. Согласно патенту площадки, опубликованному на социальной медиаплатформе Weibo, возможно, компания переоценила возможности своей испытательной площадки. Патент показывает, что площадка была способна выдерживать 600 тонн тяги, но ракета создала тягу в 820 тонн. Также, сочетание веса ракеты и силы ее двигателей могло привести к перегрузке площадки.

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Похоже, компания недооценила возможные нагрузки на площадку при испытаниях. Кроме того, вес ракеты также служит противовесом для силы, создаваемой двигателями во время статической попытки запуска, и ракета имела 220 тонн топлива. Если ракета израсходовала большую часть своего топлива, то площадка, рассчитанная на перенос 600 тонн, могла не справиться с ней.

После происшествия руководство компании заявило, что продолжит испытания ракеты, но будет избегать крупномасштабных тестов. В настоящее время на полигоне проводятся поиски "черного ящика" ракеты, и окончательное решение будет принято после анализа всех данных.



