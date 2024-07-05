Новые процессоры основанные на архитектуре Zen 3, дебютируют в конце этого месяца.

Следующие процессоры AMD в исполнении AM4, Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5700XT, появятся наряду с процессорами Ryzen 9000, но для давно существующей платформы AM4.

Для тех, кто пропустил анонс Zen 5, AMD представила не только процессоры для AM5, но и две новые модели AM4, чтобы поддержать долговечность платформы AM4.

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Эти процессоры имеют более высокое количество ядер и тактовую частоту, чем их предшественники. Ожидается, что эти процессоры выпустят 31 июля, что совпадает с датой выхода настольных процессоров Ryzen 9000 Zen 5, но вместо платформы AM5 эти чипы будут ориентированы на платформы AM4.

Розничные магазины, такие как BandH Photo Video, уже начали выставлять новые процессоры AM4 на продажу, а предварительные заказы начнутся с 31 июля. Что касается спецификаций, то AMD Ryzen 9 5900XT оснащен 16 ядрами и 32 потоками, основанными на архитектуре Zen 3. В дополнение к ядрам вы получаете увеличенную кэш-память объемом 72 МБ и тактовую частоту до 4,8 ГГц при TDP 105 Вт. Ryzen 7 5800XT имеет 8 ядер, 16 потоков, 36 МБ кэша и номинальную тактовую частоту +100 МГц до 4,8 ГГц. Этот чип также имеет TDP 105 Вт.

В качестве бонуса вы также получите легендарные кулеры Wraith Prism. Этими вариантами AMD, безусловно, хочет подольше сохранить платформу AM4, что очень удобно для сборщиков ПК, у которых есть старые материнские платы AM4 и которые хотят попробовать что-то новое, а учитывая большую потребительскую базу на старом сокете, это достойный шаг со стороны компании.

С точки зрения производительности, процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT отлично противостоят процессорам Intel 13-го поколения, таким как Core i7-13700K и Core i5-13600KF (согласно официальным бенчмаркам AMD), поэтому они являются достойным вариантом для бюджетного сегмента, если вы не будете переходить на AM5.