Samsung может применить экономичную стратегию, выпустив Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra, причем одна из моделей будет оснащена процессором MediaTek.

На протяжении последних нескольких поколений Samsung всегда представляла три новые модели флагманских планшетов, но в предстоящей линейке Galaxy Tab S10 компания может пойти другим путем. Вместо того чтобы выпустить три модели, корейский гигант может отказаться от базовой модели и перейти к выпуску только Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra. Возможно, меньший планшет никогда не был так популярен среди потребителей, а с новейшей линейкой M4 OLED iPad Pro от Apple, состоящей из двух моделей, Samsung будет конкурировать на равных.

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Глядя на рендеры Galaxy Tab S10 Ultra, можно с уверенностью предположить, что и Galaxy Tab S10 Plus Samsung не будет подвергать грандиозному редизайну. Кроме того, в докладе из Кореи говорится, что базовая модель не будет выпущена вместе с двумя премиальными планшетами, что свидетельствует об изменении стратегии продаж Samsung. По сравнению с Apple, ее соперник может быть вторым по величине производителем планшетов в мире, но разрыв в доле рынка между двумя компаниями говорит о том, что эти устройства могут находиться в разных сферах.

Кроме того, поскольку Apple представила в серии M4 iPad Pro более совершенную технологию дисплея под названием Tandem OLED, Samsung вероятно, понимает, что больше не имеет права хвастаться своими панелями на рынке, поэтому может искать другие маркетинговые альтернативы с Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra. Ранее уже сообщалось о слухах, утверждавших, что младшая модель получит Dimensity 9300+ от MediaTek, поскольку постепенное удорожание чипсетов Qualcomm больше не позволяет Samsung использовать их во всех версиях.

Dimensity 9300+ и Snapdragon 8 Gen 3 не представляют ни малейшей угрозы для M4 с точки зрения производительности и эффективности, но Samsung может рассчитывать на более крупные 12,4- и 14,6-дюймовые дисплеи в сочетании с платформой Android, чтобы привлечь внимание масс.