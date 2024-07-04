Alan Wake 2 The Lake House DLC выйдет в октябре этого года, подтвердила Remedy Entertainment.

Второе дополнение игры входит в Expansion Pass наряду с DLC Night Springs, и теперь мы знаем месяц выхода DLC - октябрь 2024 года. Remedy подтвердила это в недавно обновленном FAQ по Alan Wake 2. Кроме месяца выхода, Remedy пока не сообщила дополнительных подробностей о втором расширении, хотя в FAQ упоминается следующее: "Дом у озера - это таинственный объект, расположенный на берегу озера Котел, созданный независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований... пока что-то не пойдет не так" -, говорится в FAQ. "Исследуйте Дом у озера и отправляйтесь навстречу приключениям, когда реалии Тихоокеанского Северо-Запада и Темного места снова столкнутся."

DLC Lake House может показаться интереснее DLC Night Springs. Как намекнула Remedy, расширение Lake House вполне может быть кроссовером с Control. Кроме того, в описании DLC упоминается "независимая правительственная организация", которая вполне может оказаться Федеральным бюро контроля. Разумеется, ничего из этого пока не подтверждено, и мы сообщим вам, как только узнаем больше о DLC Alan Wake 2 "Дом у озера".