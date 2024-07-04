Новинка называется Jupiter и предлагает уникальный продукт на рынке, ориентированный на китайских потребителей.

Китайская компания Milk-V представила материнскую плату Jupiter, оснащенную процессором RISC-V и ориентированную на китайских потребителей. Это первая Mini-ITX плата, которая использует архитектуру RISC-V, что делает ее уникальным предложением на рынке.

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Плата Jupiter mini-ITX имеет размеры 170 мм x 170 мм и оснащена RISC-V-процессором SpacemiT K1, который имеет восемь ядер и 2 TOPS искусственного интеллекта. Плата предлагается с различными конфигурациями памяти: 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ LPDDR4x. Для подключения накопителей есть слот M2.2280 для интерфейса PCIe 2.0 x 2, разъем eMMC для флэш-памяти и устройство чтения карт памяти micro-SD.

Компания также предлагает адаптер M.2 to SATA для подключения поддерживаемых накопителей. Плата имеет слот PCIe x8, поддерживающий подключение PCIe 2.0. Порты на материнской плате включают USB 2.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI, Gigabit Ethernet, разъемы для наушников, микрофона и входа питания 12 В DC.

Архитектура RISC-V не получила широкого распространения в сравнении с x86 или ARM, но недавно она стала популярной на китайском рынке. Следовательно, доступность и цена Jupiter mini-ITX от Milk-V на данный момент связаны с этим регионом. Пока неизвестна глобальная доступность и стоимость этой материнской платы.