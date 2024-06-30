Некоторые из этих идентификаторов могут представлять ранние инженерные образцы или нереализованные SKU

Intel представила новые идентификаторы устройств для своего графического процессора Battlemage "Xe2" в операционной системе Linux. Добавленные идентификаторы указывают на то, что поддержка платформы идет полным ходом.

Phoronix сообщает, что в Linux появилось пять различных идентификаторов устройств, связанных с архитектурой GPU Battlemage Xe2. Однако необходимо отметить, что эти идентификаторы могут быть ранними инженерными образцами или нереализованными вариантами SKU. В связи с этим появление дополнительных идентификаторов устройств ожидается в будущем.

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Новые идентификаторы устройств отражают различные дополнения и изменения для графической архитектуры Xe2 Battlemage. Включены исправления и дополнения для работы с Xe2, режим разгона Xe2+, поддержка Indirect Ring State для сжатия, изменения в настройке производительности и другие функции.

Ожидается, что поддержка HWMON и атрибутов мощности/энергии будет добавлена в программное обеспечение, когда видеокарты поступят в продажу.

Дебют чипа Intel BMG-21 Battlemage в Linux с компилятором LLVM и технологией Panel Replay свидетельствует о намерении Intel обеспечить качественную поддержку архитектуры Xe2 на этой платформе. Были внесены также улучшения, включая подготовку к виртуализации SR-IOV и улучшение планировщика.