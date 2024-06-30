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ddr22
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
Ранее было известно, что из-за проблем с 3-нм техпроцессом, Exynos 2500 не будет готов к выпуску и Samsung планировала использовать чипы Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

По последним данным, чипсет MediaTek Dimensity 9400 может быть использован в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25. Ранее были слухи о том, что из-за проблем с 3-нм техпроцессом Samsung не сможет выпустить свой собственный чип Exynos 2500, и будет вынуждена использовать Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm для всей серии Galaxy S25. Однако теперь сообщается, что Samsung может включить в свои флагманские модели неофициальный чипсет MediaTek, хотя конкретные детали не разглашаются. Dimensity 9400, по последним отчетам, может быть представлен в следующем году и стать первым шагом к значимому сотрудничеству между Samsung и MediaTek.

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Dimensity 9400 может быть использован в базовой модели Galaxy S25, несмотря на то, что, по сообщениям, он будет производиться по тому же техпроцессу, что и Snapdragon 8 Gen 4. Ранее было известно, что Samsung планировала перейти на Dimensity 9300+ для своего нового Galaxy Tab S10 Plus из-за высоких цен на чипсеты Qualcomm. Теперь по данным TrendForce, компания планирует использовать более продвинутый чипсет Dimensity 9400, по крайней мере, в одной из моделей Galaxy S25, но точный вариант не указывается. 

Переход на Dimensity 9400 может помочь Samsung дополнительно сократить расходы на компоненты для производства Galaxy S25. Главным преимуществом заключения партнерского соглашения с MediaTek является возможность доступа Samsung к передовому 3-нм техпроцессу TSMC "N3E" и снижение расходов на чипсеты. Dimensity 9400 теоретически должен быть конкурентоспособен по производительности с Snapdragon 8 Gen 4, однако с учетом использования собственных ядер Oryon у Qualcomm, возможны некоторые отличия.

#mediatek dimensity 9400
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Опубликованы ключевые характеристики флагманского чипа MediaTek Dimensity 9400
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