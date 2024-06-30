Босс Ubisoft заявил об этом в свежем интервью, опубликованном в блоге Ubisoft.

В интервью Гиймо затронул темы новых игр, которые Ubisoft представит в ближайшее время. Помимо слов о том, что Assassin's Creed Hexe удивит фанатов, генеральный директор также подтвердил существование нескольких ремейков старых частей серии. По словам Гиймо, миры старых частей все еще имеют истории, которые нужно рассказать. Во-первых, игроки могут радоваться некоторым ремейкам, которые позволят пересмотреть некоторые игры, созданные в прошлом, и осовременить их, в некоторых старых Assassin's Creed есть миры, которые по-прежнему очень богаты, сказал босс Ubisoft.

реклама

Затем Гийемо рассказал, что грядущий проект Hexe будет значительно отличаться от недавно представленной Assassin's Creed Shadows.

Ранее в этом году сообщалось, что разработка ремейка Assassin's Creed Black Flag, о котором ходят слухи, вполне могла начаться в конце прошлого года. Интересно, что издание Insider-Gaming пишет о том, что оно видело короткие кадры с главным героем Black Flag, Эдвардом Кенуэем, в ремейке. Однако эти кадры были показаны изданию при условии, что они не будут обнародованы.

Многие считают Black Flag одной из лучших частей популярной франшизы Assassin's Creed. Изначально игру выпустили в 2013 году для PS3, Xbox 360, Wii U, PS4 и Xbox One как кросс-ген игру. Позже игру также выпустили для ПК и Nintendo Switch.