Компания использует искусственный интеллект и модель PaLM 2 LLM для изучения родственных языков и расширения возможностей перевода

Google использовал свою большую языковую модель, называемую PaLM 2 LLM, чтобы добавить поддержку 110 новых языков в Google Translate. Это будет почти вдвое больше, чем на данный момент. Компания утверждает, что этот шаг позволит охватить почти 8% населения планеты и поможет им легко общаться и получать информацию.

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Например, они добавили языки, близкие к хинди, такие как авади и марвади. Компания отметила, что модель LLM стала ключевой частью процесса изучения этих языков и других тесно связанных языков.





В настоящее время Google Translate поддерживает 133 языка, поэтому добавление поддержки 110 новых языков будет существенным скачком и самым крупным языковым расширением. Компания уже добавила кантонский язык в Translate, так как он стал самым популярным среди пользователей.





Добавление новых языков включает языки, у которых есть миллионы носителей, а также языки, ограниченные небольшими сообществами. Google обратил внимание на различные диалекты и стандарты этих языков, чтобы обеспечить их точное представление в переводчике.





Расширение языковой поддержки охватывает около 614 миллионов носителей языка, что составляет 8% населения Земли. Это также включает значительное количество африканских языков, отражая повышенное внимание Google к инклюзивности. Компания заявила, что это только начало их планов по расширению поддержки языков. Их конечная цель - добавить поддержку 1000 самых распространенных языков в мире с помощью искусственного интеллекта.