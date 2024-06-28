Данные показывают, что процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V имеют конфигурацию с четырьмя ядрами P-Core и четырьмя ядрами LP-E

Утечки данных о процессоре Intel Core Ultra 200V Lunar Lake утверждают, что его производительность и энергопотребление стали доступны общественности. Утечки были получены от пользователя @jaykihn0, который ранее раскрыл информацию о процессорах Intel Lunar Lake Core Ultra 200V. Утечки представляют результаты бенчмарков, которые оценивают производительность и энергопотребление процессора Lunar Lake.

Процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V имеют четыре ядра P-Core, основанные на архитектуре ядра Lion Cove, и четыре ядра LP-E, основанные на архитектуре ядра Skymont. Один из процессоров имеет TDP PL1/PL2 30 Вт, но не является флагманом. Есть также другие конфигурации с разной конфигурацией кэша и iGPU. Всего в линейке есть четыре SKU (266V/256V/236V/226V), оперативной памяти было 16 ГБ LPDDR5x-8533.

Пользователь провел бенчмарки процессора Intel Core Ultra 200V Lunar Lake с разным потреблением мощности. В 3DMark Time Spy процессор набрал 3438 баллов при 17 Вт и 4151 балл при 30 Вт, что является приростом производительности на 20%. В бенчмарке Wildlife Extreme Unlimited при потреблении 17 Вт процессор набрал 6185 баллов, а при 30 Вт - 7561 балл, что означает улучшение производительности на 22,2%. В бенчмарке Cinebench производительность 17-Вт и 30-Вт конфигураций различается на 25%.

Однако в других тестах, таких как Crossmark, Geekbench 5, WebXPRT4 и Speedometer, производительность 17-Вт и 30-Вт конфигураций практически одинакова. В отношении мощности, процессор Lunar Lake Core Ultra 200V при потреблении 17 Вт показывает эффективность, которая превышает эффективность чипа Core Ultra 7 165U предыдущего поколения при 15 Вт базовой мощности.



