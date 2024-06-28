Конечно, это относительно небольшое изменение, и FromSoftware прекрасно это понимает.

Одной из главных претензий, вызвавших "смешанные" отзывы пользователей на Elden Ring: Shadow of the Erdtree, является предполагаемый дисбаланс расширения. Как бы отвечая на жалобы пользователей, разработчик FromSoftware выпустил калибровочное обновление 1.12.2, которое изменило масштабирование благословений Теневого царства, как описано ниже.

Масштабирование кривых атаки и уклонения от урона Благословений Теневого царства было пересмотрено.

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Атака и защита были увеличены для первой половины максимального количества улучшений Благословения, а вторая половина теперь будет более постепенной.

Атака и защита, получаемые на последнем уровне улучшений Благословения, были немного увеличены.

Обновление калибровки можно применить, войдя на многопользовательский сервер.

Если ваша версия игры, указанная в правом нижнем углу титульного меню, не 1.12.2, выберите LOGIN и загрузите последние патчи, прежде чем играть.

Конечно, это относительно небольшое изменение, и FromSoftware прекрасно это понимает. В конце примечаний к обновлению 1.12.2 "Калибровка" говорится о дальнейших изменениях баланса и исправлениях ошибок, которые появятся в будущем обновлении Shadow of the Erdtree.

Кроме того, разработчики сообщили об ошибке, из-за которой иногда загрузка сохранения из предыдущей версии Elden Ring включает трассировку лучей на ПК.

Shadow of the Erdtree, возможно, и получила не слишком теплый прием от некоторых пользователей, но все же получила отличные отзывы от критиков.