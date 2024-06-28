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ddr22
Counter-Strike 2 получила первые карты сообщества
После года с момента релиза Counter-Strike 2 в сентябре 2023 года была добавлена первая партия карт от сообщества игроков.

Counter-Strike 2 получила первые карты сообщества после годичного периода с момента ее релиза в сентябре 2023 года. Карты Thera и Mills добавлены в группу карт Competitive, Casual и Deathmatch. Memento и Assembly добавлены в группу карт Wingman, а Pool Day - в группу карт Arms Race. В этом обновлении также улучшили получение значков и панель MVP, а также добавили новую анимированную панель в матчах Premier. Также были добавлены новые настройки графики, включая опцию кадровой развёртки.

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Обновление также предоставляет рекомендации по настройке для пользователей. Будет появляться всплывающее окно с рекомендациями, если частота обновления на дисплее установлена ниже максимальной или если поддержка NVIDIA G-Sync обнаружена, но не включена. Также предлагается включить V-Sync и/или NVIDIA Reflex, если включена поддержка NVIDIA G-Sync. Удалены настройки фоновой декорации главного меню и осмотра элементов со страницы настроек видео. Темп кадров и ползунки Maximum FPS In Game и Maximum FPS в меню были добавлены в разделы настройки видео. Значение параметра "Максимальный FPS в меню" по умолчанию увеличено с 120 до 200 FPS. Теперь при визуальном представлении расширенного видео используется максимальный FPS в игре.

Counter-Strike 2 остается популярной игрой на платформе Steam, превышая по популярности другие игры, за исключением редких пиков, таких как PUBG и Palworld. За последние 24 часа в игре было зарегистрировано 1,37 миллиона игроков, что в два раза больше, чем во второй наиболее популярной игре, также созданной Valve - Dota 2.

#counter-strike 2
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