Стоит иметь в виду, что это не оффлайн-режим.

В недавнем дневнике разработчиков Payday 3 компания Starbreeze представила грядущие дополнения, выход которых запланирован на четверг, 27 июня. Одним из главных событий, несомненно, является появление долгожданного для фанатов франшизы одиночного режима (в виде бета-версии), хотя пока он требует подключения к сети.



Стоит иметь в виду, что это не оффлайн-режим. Это одиночный режим, в котором части игры, ранее размещавшиеся на серверах, теперь размещаются на вашем устройстве.



Обновление Payday 3 также представит поддержку NVIDIA DLSS 3 на ПК (ранее подтвержденную, но загадочным образом отсутствовавшую на выпуске), возможность переименования инвентаря, нового бесплатного персонажа (Кловер), два вида оружия (фирменный пистолет Кловер и LMG), три маски, двенадцать наклеек с флагами и один амулет.



Выпустить Payday 3 не удалось, и отчасти это было связано с неудачным подбором игроков. Starbreeze готовит новый сервис подбора игроков, который должен быть готов к концу года.