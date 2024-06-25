Линейка Apple MacBook Pro не будет первой, в которой будет использоваться технология Tandem OLED, поскольку LG начала массовое производство таких дисплеев для ноутбуков.

Новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Pro стали первыми в линейке Apple и в индустрии, в которых была применена технология Tandem OLED, но дебют этой технологии в MacBook Pro ожидается не раньше, чем через пару лет. Это означает, что портативные компьютеры Mac не будут первыми, оснащенными такими дисплеями, поскольку LG уже объявила о начале массового производства панелей Tandem OLED для ноутбуков. Это обновление намекает на то, что сначала технология появится в устройствах под управлением Windows.



Недавно LG Display сообщила на своей странице Media Center, что успешно начала массовое производство Tandem OLED, и первый образец имеет размер 13 дюймов. Он также на 40% тоньше, потребляет на 40% меньше энергии и на 28% легче, чем существующие OLED-экраны для ноутбуков.



Эта информация говорит о том, что LG сначала начнет использовать Tandem OLED для портативных ноутбуков, а поскольку ожидается, что Apple внедрит ту же технологию в свои более крупные 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, становится ясно, что эти панели были сделаны не для компании из Купертино. 13-дюймовый дисплей LG также может похвастаться четким разрешением WQXGA+ 2,880 x 1,800 и на 100 процентов соответствует цветовому пространству DCI-P3.



Для тех, кто не знает, преимущества Tandem OLED достигаются за счет объединения двух стеков красных, зеленых и синих (RGB) органических светоизлучающих слоев. Как следует из названия, работа в тандеме позволяет этим экранам увеличить срок службы, прочность и уровень яркости по сравнению с OLED. Помимо очевидных преимуществ перехода на эти дисплеи, у Apple есть и другая цель: сделать продукты тоньше.