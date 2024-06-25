AMD выпустила новые патчи для GPU RDNA 4 для новой версии Linux 6.11, включающие многочисленные исправления и поддержку DCC.

AMD ускорила работу с запросами на исправление ошибок в Linux, когда дело дошло до поддержки RDNA 4 на платформе. Недавно AMD внедрила поддержку GFX12 в драйвер ядра Linux. Теперь компания укрепила первоначальную поддержку, позволив новым кодам драйверов ядра обеспечить широкую поддержку для пользователей платформы.

Как сообщает Phoronix, новые патчи AMD направлены на решение проблем, связанных с однокорневой виртуализацией ввода-вывода (SR-IOV), проблемами управления питанием или просто рутинной работой. Новые патчи не принесли ничего интересного, кроме включения функции Delta Color Compression (DCC). Для тех, кто не в курсе, DCC - это механизм, используемый современными GPU для повышения эффективности рендеринга за счет использования избыточности цветовых данных.

Это снижает потребление пропускной способности памяти и повышает производительность, и его присутствие в RDNA 4 не может не радовать, поскольку он будет способствовать повышению общей производительности. AMD на этот раз увеличила поддержку графической архитектуры следующего поколения в Linux.