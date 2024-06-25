Новая карта RX 6400 Low Profile не только имеет половинную высоту (низкопрофильная), но и является однослотовой и полностью полагается на слот PCIe для питания

Компания ASRock расширила свою линейку видеокарт начального уровня новой низкопрофильной видеокартой Radeon RX 6400. Такой карты в линейке ASRock еще не было, поскольку единственным продуктом RX 6400 была полноразмерная модель RX 6400 Challenger, дизайн которой она разделила с RX 6500 XT Challenger OC.

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Новая карта RX 6400 Low Profile не только имеет половинную высоту (низкопрофильная), но и является однослотовой и полностью полагается на слот PCIe для питания.

Дизайн карты включает в себя простой радиатор из экструдированного алюминия, обдуваемый 40-мм вентилятором, с интересной функцией остановки вентилятора в режиме ожидания (чего обычно не хватает другим низкопрофильным картам в этом сегменте).

Длина карты составляет 150 мм, а высота - 68,9 мм. Из коробки она поставляется с установленным низкопрофильным кронштейном, но в комплект поставки входит и полноразмерный кронштейн.

Основанная на 6 нм кремнии "Navi 24", RX 6400 имеет 768 потоковых процессоров в 12 вычислительных блоках и 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом памяти. Компания не объявила цены.

