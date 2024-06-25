AMD готовит APU Ryzen AI PRO 300 "Strix Point": Замечены 12-ядерные Ryzen AI 9 HX и Ryzen AI 7 с 12 ядрами.

APU Strix Point оснащены новейшей архитектурой Zen 5 и обновленным RDNA 3, который компания называет RDNA 3.5. Они также оснащены обновленным движком XDNA 2 AI, который предлагает самый высокий показатель TOPS среди всех NPU, выпущенных или выходящих в этом году, с 50 выделенными возможностями вычислений AI.

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AMD не стала раскрывать подробности о моделях серии. Однако теперь, похоже, стало известно о PRO SKU. Как сообщили в AMD, компания планирует представить новые модели Ryzen PRO в серии Strix Point под названием Ryzen 9 PRO AI HX и Ryzen 7 PRO AI. Эти PRO-варианты нацелены на то, чтобы предоставить потребителям более совершенный вариант по сравнению с базовыми моделями.



Таким образом, на данный момент известно о четырех моделях серии Strix Point, две предыдущие - Ryzen AI 9 HX 370 и AMD Ryzen AI 9 365, которые уже представили и будут использоваться в нескольких новых моделях ноутбуков, выходящих в июле.

Похоже, что аналоги AMD Ryzen 7 также находятся в разработке, наряду с наличием моделей более высокого класса "PRO". Что касается спецификаций, то Ryzen 7 PRO AI будет 12-ядерным процессором, а больше пока ничего не сообщили. Довольно удивительно, что даже Ryzen 7 PRO имеет 12 ядер, поскольку стандартный вариант Ryzen AI 300 оснащен 10 ядрами, а топовые Ryzen Ryzen AI 9 HX SKU, также поставляются с 12 ядрами.