Флагманы Snapdragon 8 Gen 4 с топовыми характеристиками, по слухам, будут поставляться с кремниевыми батареями и с поддержкой оперативной памяти LPDDR5T, что приведет к росту цен.

Переход Qualcomm на пользовательские ядра Oryon - одна из причин, по которой один из руководителей компании намекнул, что Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже своего предшественника Snapdragon 8 Gen 3. Однако есть и другие причины, по которым будущие флагманы подорожают, и, по словам одного из источников, это будет связано с внедрением других технологий, таких как модернизированные аккумуляторы и поддержка более быстрой памяти.

На сайте Weibo, Digital Chat Station намекает, что только премиум-смартфоны, оснащенные Snapdragon 8 Gen 4, получат улучшенные технологии, такие как кремниевые аккумуляторы и поддержка оперативной памяти LPDDR5T. Что касается стандартных смартфонов, то, по словам источника, мы должны увидеть такие дополнения, как ультразвуковые датчики отпечатков пальцев и память LPDDR5X.

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Такие чипсеты, как Snapdragon 8 Gen 3, были протестированы с оперативной памятью LPDDR5T, а Dimensity 9300+ от MediaTek действительно поддерживает этот стандарт без каких-либо проблем.

SK hynix также представила собственную версию оперативной памяти LPDDR5T со скоростью работы 9 600 Мбит/с. Таким образом, хотя технология существует, причина, по которой мы увидим ее во флагманах Snapdragon 8 Gen 4, а не в текущем поколении, заключается в том, что скорость внедрения, скорее всего, будет выше, что, возможно, сделает этот стандарт памяти немного дешевле в использовании. Что касается кремниевых батарей, то они постепенно начинают появляться в смартфонах высокого класса, поскольку эта технология позволяет производителям увеличивать емкость без увеличения толщины ячейки.