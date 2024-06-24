Линейка iPhone 16, как сообщается, столкнется с еще одним препятствием, которое может помешать продвижению Apple в области искусственного интеллекта и общим объемам поставок в Китае.

Возрождение Huawei - не единственный элемент, угрожающий линейке iPhone 16 от Apple. С Apple Intelligence, как ожидается, фирма из Купертино рассчитывает на будущее партнерство с китайскими фирмами для потенциальных сделок, чтобы помочь воплотить свои амбиции в реальность. Единственная проблема с этим шагом заключается в том, что никакого прогресса не было достигнуто, по крайней мере, согласно последнему отчету.

Ранее сообщалось, что Apple ведет переговоры с OpenAI и Baidu о внедрении генеративного искусственного интеллекта, но когда iPhone 16 выпустят в Китае, все будет немного иначе. По данным TrendForce, для того, чтобы выпустить устройства с искусственным интеллектом, Apple требуется одобрение правительства, но нет никаких подробностей о том, требуется ли такое же одобрение для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для тех, кто не знает, модели 2023 Pro могут работать под управлением Apple Intelligence, так как это единственные два устройства, которые поставляются с 8 ГБ оперативной памяти.



По слухам, новые модели iPhone 16 также будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти, что автоматически обеспечит им совместимость с Apple Intelligence. Apple попыталась успокоить китайские власти, представив модели с искусственным интеллектом, работающим на иностранных языках, хотя одобрение не гарантировано. Вместо этого компания возлагает надежды на местные компании, такие как Baidu. К сожалению, партнерство между этими двумя организациями еще не материализовалось, и Huawei, вероятно, имеет больше шансов на заключение сделки.



Если iPhone 16 не будет поддерживать Apple Intelligence сразу после запуска в Китае, это может привести к пагубному исходу в регионе. Различные аналитики, в том числе Минг-Чи Куо, уже считают, что iPhone 16 будет лишен привлекательных функций, в результате чего Apple пострадает от снижения поставок.