Тест проводился на инженерном образце, поэтому результаты могут отличаться от конечного продукта.

APU AMD Strix Point "Ryzen AI 9 365" был тщательно протестирован Дэвидом Хуангом. В ходе тестирования были изучены такие характеристики, как IPC, задержки и производительность. Дэвид провел тесты на инженерном образце APU AMD Strix Point, который оснащен процессором Ryzen AI 9 365. Однако следует отметить, что приведенные результаты могут не соответствовать конечному продукту, так как использовалась неофициальная прошивка/программное обеспечение.

Анализ показал, что в архитектуре Zen 5 есть определенные улучшения, но также имеются и недостатки. Пропускная способность скалярных инструкций ALU значительно увеличена, но пропускная способность SIMD осталась прежней из-за уменьшенного количества векторных блоков. Количество обрабатываемых ветвей также увеличилось, а задержка вычислений увеличилась до 2 циклов. Были замечены изменения в пропускной способности и производительности некоторых операций. Другой аспект тестирования был посвящен параллельному фронт-энду архитектуры Zen 5. Были изучены выборка инструкций, декодирование и макрооперации кэша. Установлено, что Zen 5 использует многофронтальную конструкцию с двумя декодерами x86 и кэшем макроопераций. Возможность декодирования инструкций и выборки инструкций из двух мест приводит к увеличению пропускной способности и количества обработанных ветвей. Затем были проведены тесты сравнения производительности APU AMD Strix Point Ryzen AI 9 365 с предыдущими моделями Zen 3 и Zen 4. Обе ядра Zen 5 и Zen 5C были доступны для тестирования. Результаты показали, что Ryzen AI 9 365 обладает высокой производительностью по сравнению с Ryzen 7 7735U и Ryzen 7 7840U.



