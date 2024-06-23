Final Cut Pro для iPad 2 имеет двукратно увеличенную скорость рендеринга и четыре раза больше потоков ProRes RAW по сравнению с версией на чипе M1 iPad Pro

Apple выпустила обновленные версии приложений для редактирования видео - Final Cut Pro для iPad 2, Final Cut Pro 10.8 для Mac и Final Cut Camera для iPhone. Они предлагают значительные изменения и новые функции. Final Cut Pro для iPad 2 обеспечивает в два раза более быстрый рендеринг и в четыре раза больше потоков ProRes RAW по сравнению с предыдущими версиями. Ключевой особенностью Final Cut Pro для iPad 2 является функция Live Multicam, которая позволяет подключать и транслировать сразу до четырех камер. Для этой цели можно использовать камеры iPhone или iPad с помощью нового приложения Final Cut Camera для iPhone и iPad.

В обновленной версии Final Cut Pro 10.8 для Mac добавлены новые функции, такие как поддержка искусственного интеллекта, Enhanced Light and Color и Smooth Slo-Mo. Эти функции помогут улучшить цветокоррекцию и создавать более качественное видео с плавной замедленной съемкой. Приложение также улучшает рабочие процессы и обеспечивает удобный поиск медиа и эффектов в индексе временной шкалы.

Final Cut Camera для iPhone позволяет пользователям занимать режиссерское кресло с профессиональным управлением для всего видеопроизводства. Приложение позволяет снимать с помощью мощных настроек, таких как выдержка, ISO, баланс белого и ручная фокусировка. Оно также предлагает возможность настройки разрешения, частоты кадров и цветового пространства. С помощью индикаторов наводки на резкость и переэкспонирование пользователь может контролировать видео. Приложение позволяет сохранять видео на внешнем носителе и передавать медиафайлы в проекты Final Cut.



