Intel подтверждает наличие ошибки микрокода eTVB и повышенных напряжений в процессорах 14-го и 13-го поколений, новые версии BIOS с исправлением eTVB.

Партнеры Intel начали распространять BIOS с микрокодом eTVB, пытаясь устранить проблемы нестабильности в чипах 14-го и 13-го поколения.

В предыдущем отчете говорилось, что функция eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost) имела ошибку в алгоритме микрокода, которая и была названа основной причиной, однако Intel опровергла это и заявила, что она действительно была фактором, но не основной проблемой, поскольку повышенные входные напряжения, которые приводили к более высоким турбо-часам и напряжениям, несмотря на то, что чип превышал свой тепловой предел, также способствовали возникновению проблем.

По данным Intel, микрокод eTVB может влиять на условия работы процессоров Intel 14-го и 13-го поколения, включая серии KS, KF и K.



Intel разработала новый патч для устранения ошибки eTVB, и компания работает со своими OEM/ODM-партнерами, такими как производители материнских плат, чтобы выпустить BIOS уже сегодня (19 июля 2024 года). Intel в очередной раз заявляет, что хотя ошибка eTVB и является проблемой, приводящей к нестабильности, она не является основной причиной нестабильности.

Процессоры Intel 13-го и 14-го поколения получат новый BIOS, чтобы исправить ошибку микрокода eTVB, и выпустят руководство "Настройки по умолчанию" для чипов Core i9, i7, i5, чтобы решить проблему нестабильности.



На данный момент все, что Intel может предложить для повышения стабильности существующих процессоров 14-го и 13-го поколения, - это выпустить руководство "Intel Default Settings" для всего семейства, включающего не только чипы Core i9, но и Core i7 и Core i5. Это означает, что хотя процессоры Core i7 и Core i5 не так сильно страдают от нестабильности, как чипы Core i9, они также считаются "пострадавшими" во всем этом, и производители материнских плат будут прибегать к снижению ограничений мощности и для этих чипов, что приведет к снижению уровня производительности процессора по сравнению с тем, что было возможно ранее.





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Как стало известно из предыдущих тестов и бенчмарков, профиль "Настройки Intel по умолчанию" приводит к снижению производительности, поскольку он, по сути, снижает предельную мощность для этих чипов. Intel слишком полагалась на завышенные пределы энергопотребления, чтобы их чипы хорошо смотрелись на фоне конкурентов, но теперь это преимущество утрачено, а новые настройки снижают производительность на -10% в играх и до -20% в многопоточных рабочих нагрузках.