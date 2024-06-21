Линейку Apple Vision Pro изначально планировалось разделить на две модели.

Выпустив Apple Vision Pro в восьми странах за пределами США, технологический титан, возможно, не сможет продолжить работу над моделью второго поколения: в новом докладе утверждается, что разработка Apple Vision Pro 2 приостановлена. Вместо этого компания сосредоточилась на своей недорогой версии, которую планируется выпустить в конце 2025 года. Судя по всему, снижение спроса на гарнитуру стоимостью 3499 долларов, скорее всего, сдерживает амбиции Apple, поскольку путь к прибыли может не оправдать миллиарды, вливаемые в разработку премиального продукта.

В отчете The Information говорится, что Apple сообщила по меньшей мере одному поставщику, что прекращает работу над своим следующим дорогим носимым устройством с креплением на голову и сосредоточится на более доступной версии. В прошлых отчетах говорилось, что именно эта версия может выйти в 2025 году и обеспечить массовый бум поставок для категории, которая еще только зарождается и, вероятно, потребуются годы для ее становления. Ранее аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо предположил, что Apple Vision Pro первого поколения будет отгружено от 800 000 до 850 000 единиц, что является маловероятной цифрой, учитывая цену, уровень полезности продукта и целевую аудиторию.



К сожалению, прошло всего несколько недель, и оценки аналитика упали: его последний прогноз опустился до разочаровывающих 450 000 единиц в 2024 году. Исходя из этих цифр, неудивительно, что Apple Vision Pro 2 будет трудно продать, особенно если учесть, что его предшественник не смог завоевать достаточную популярность, несмотря на то, что был технологически более продвинутым, чем конкуренты. Выпустить новую AR-гарнитуру премиум-класса планировалось к концу 2026 года, но тогда сообщалось, что Apple не нашла способа снизить стоимость Apple Vision Pro 2.



В случае с недорогой версией у Apple, скорее всего, будет больше свободы действий в отношении цены: в ранее опубликованной информации упоминались цифры в диапазоне от 1500 до 2500 долларов. К сожалению, чтобы достичь этой цены, доступной гарнитуре придется пойти на некоторые жертвы, такие как меньшее количество камер, отсутствие EyeSight, некачественный дисплей и возможный переход с чипсета Mac на чипсет iPhone.