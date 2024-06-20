Будет одна модель начального уровня и две модели высшего класса.

Apple представила процессор M4 в своих последних 11- и 13-дюймовых моделях iPad Pro, и, по словам одного из аналитиков, компания не теряет времени даром, готовя новую волну моделей MacBook Pro, которые будут оснащены той же SoC, поскольку эти модели должны появиться в конце 2024 года.

Технологический гигант изменил свою стратегию запуска в октябре 2023 года, когда он анонсировал базовый 14-дюймовый MacBook Pro, за которым последовали две модели более высокого класса с более мощным аппаратным обеспечением, поэтому вполне вероятно, что этот подход будет использован снова. Как сообщается, продажи 14- и 16-дюймовых MacBook Pro начнутся в третьем квартале 2024 года, что намекает на запуск в четвертом квартале.

В твите, созданном специально для своих подписчиков и замеченном MacRumors, основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил, что поставки дисплеев для 14- и 16-дюймовых моделей M4 MacBook Pro начнутся в третьем квартале этого года. Исходя из этих сроков, портативные компьютеры Mac будут доступны покупателям в четвертом квартале. Если Apple сможет справиться с этой задачей, то это будет самый короткий промежуток времени между циклами запуска двух линеек MacBook Pro.



Apple смогла разработать новую SoC M4 с использованием 3-нм техпроцесса второго поколения TSMC через несколько месяцев после появления M3. Топовая версия M4 легко побеждает конкурентов, таких как Snapdragon X Elite, как в одноядерных, так и в многоядерных тестах, и на 45 % быстрее M2 и M3 в Geekbench 6. Даже версия M4 с 9-ядерным процессором не уступает в производительности - она лишь немного медленнее своего более мощного собрата.