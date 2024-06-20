OIDN - это библиотека с открытым исходным кодом, которая использует возможности графического процессора для удаления шума и артефактов из рендеринга изображений с трассировкой лучей.

Программное обеспечение Intel Open Image Denoise (OIDN) теперь поддерживает новые графические процессоры компании. Это включает графические процессоры Arrow Lake Xe, Lunar Lake Xe2 и Battlemage Xe2. OIDN - это библиотека с открытым исходным кодом, которая использует возможности графического процессора для удаления шума и артефактов из рендеринга изображений с трассировкой лучей. Она обеспечивает более быстрое время рендеринга и сохраняет высокое качество изображения.

С новым обновлением версии 2.3 OIDN, программа поддерживает новые архитектуры процессоров, такие как Arrow Lake и Lunar Lake, а также графический процессор Battlemage Xe2. Обновление значительно повышает общую производительность и качество программы. В режиме высокого качества OIDN позволяет быстро представлять изображение в реальном времени. Графические процессоры Arrow Lake будут основаны на обновленной архитектуре Alchemist+ или Xe-LPG+, а Lunar Lake будут иметь новую архитектуру Battlemage, основанную на дизайне Xe2. Эти новые архитектуры обещают значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими версиями.

Open Image Denoise от Intel является аппаратно-агностической системой и может работать с оборудованием других производителей, таких как AMD, Apple и NVIDIA. Это делает программу более гибкой и функциональной для пользователей, работающих с трассировкой лучей. Открытый исходный код программы также поддерживает дальнейшее развитие и улучшение качества работы.