Bethesda Game Studios получила 25 миллионов игроков в прошлом месяце.

Глава студии Bethesda, Тодд Говард, объяснил во время видеобеседы с MrMattyPlays, что студия не планирует спешить с выпуском новой игры Fallout. Он отметил, что хотя Fallout стал очень популярным благодаря телесериалу и возрождению продаж предыдущих частей, студия не заинтересована в ускоренном выходе следующей игры этой серии. Говард подчеркнул, что они внимательно изучают франшизу и стремятся сделать Fallout актуальным и интересным для игроков.

Он также отметил, что работа по постоянному развитию продолжается и в игре Fallout 76, которая недавно получила обновление Skyland Valley. В настоящее время телешоу Fallout является важным аспектом франшизы, и Говард признает желание создать новую однопользовательскую игру, но он уверен, что на это нужно время.



Говард также поделился информацией о количестве игроков, зарегистрировавшихся в играх Bethesda Game Studios в прошлом месяце. Он сообщил, что число игроков достигло 25 миллионов, что является новым рекордом для разработчика. Он отметил, что игры Bethesda никогда еще не были настолько популярными, и что их главная задача - удовлетворять нужды и интересы своей аудитории, одновременно работая над разработкой новых продуктов.