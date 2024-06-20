Чудо-женщина от Monolith получила первые подробности наряду с концепт-артом.

Студия Monolith Productions представила первые детали игры "Чудо-женщина", а также предоставила концепт-арт игры. Было опубликовано несколько скриншотов и описание игры, которые были взяты из маркетингового опроса, обнаруженного различными изданиями. Описание говорит о том, что игра будет напоминать Shadow of War и будет содержать культовую систему Nemesis, а также быстрые сражения. Игра будет иметь открытый мир, действие которого разворачивается на острове Фемискира. В игре будут встречаться культовые персонажи DC, а также создаваться процедурно генерируемые враги и союзники.

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По сюжету, могущественная колдунья Цирцея нападает на Фемискиру со своей армией, и главная героиня, чемпионка амазонок, должна вернуться на родину и сразиться с врагами. Битвы обещают быть впечатляющими, с использованием божественной силы и разрушительных комбо. Игроки смогут управлять мощным оружием, включая легендарное Лассо Истины. По мере развития сюжета, игроки смогут улучшить отношения с матерью и другими амазонками, а также встретиться с культовыми персонажами DC.

Игроки будут исследовать открытый мир Фемискиры, летая и знакомясь с обитателями и греческой мифологией.