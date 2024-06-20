Helldivers 2 не получит отдельного сюжетного режима - это было бы равносильно созданию новой игры.

Неудивительно, что Helldivers 2 действительно является одной из самых популярных игр 2024 года: по данным издателя Sony Interactive Entertainment, игра продалась тиражом более 12 миллионов экземпляров. Один из пользователей Twitter/X поинтересовался нового главы студии Arrowhead Шамса Джорджани, будет ли в Helldivers 2 когда-нибудь "специальный сюжетный режим", на что тот ответил, что этого не произойдет, сказав, что это было бы равносильно созданию новой игры.

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Ответ Шамса Джорджани вовсе не является неожиданным, учитывая сложности, связанные с созданием сюжетного повествования с нуля. А учитывая, что Helldivers 2 отлично справилась с ролью "живого сервиса", как и предполагалось, встраивание сюжетного режима станет попросту не правильным шагом, даже если фанаты этого захотят. Кроме того, генеральный директор Arrowhead также заявил, что команда уходит на "летние каникулы", что немного повлияет на темпы разработки игры, но беспокоиться не о чем.