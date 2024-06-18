Snapdragon X Elite сразился с A17 Pro в бенчмарке GravityMark GPU

В последнем тесте GPU GravityMark Apple A17 Pro опережает Snapdragon X Elite на один балл. Хотя Snapdragon X Elite появился в ноутбуках с Windows 11, он все еще проигрывает A17 Pro, SoC с 3-нм процессором, который находится в совершенно другой категории. Snapdragon X Elite все равно остается невероятно быстрым, опережая более старую модель Snapdragon 8cx Gen 3 в 3 раза.

Сравнение произведено с использованием одинакового разрешения экрана на обоих устройствах. Несмотря на то, что Snapdragon X Elite имеет больший объем памяти, он все равно оказался медленнее A17 Pro. Разница в баллах между ними составляет всего 2,34%, с A17 Pro набирающим 3 501 балл против 3 421 балла Snapdragon X Elite. A17 Pro также достигает скорости в 20,9 FPS, в то время как более медленная модель показала 20,5 FPS.



Хотя это впечатляюще, что процессор смартфона может соперничать и даже побеждать ноутбучные чипы, стоит отметить, что это только один тест и разница в баллах незначительная. Возможно, отсутствие оптимизации GravityMark для Snapdragon X Elite привело к его медленной производительности по сравнению с A17 Pro. В других бенчмарках Qualcomm показал хорошие результаты, побеждая конкурентов, включая Apple M3.