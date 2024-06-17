Из-за своей сложности, обусловленной 33 двигателями Raptor, ракета-носитель доставляла SpaceX проблемы во время предыдущих испытаний.

Компания SpaceX готовится к пятому полету своей ракеты Starship в конце июля, согласно свежим комментариям генерального директора Илона Маска. Четвертое испытание Starship прошло в начале этого месяца с большим шумом, и оно ознаменовало собой первый случай, когда и корабль, и ракета-носитель выполнили свои задачи. Из-за своей сложности, обусловленной 33 двигателями Raptor, ракета-носитель доставляла SpaceX проблемы во время предыдущих испытаний.

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Во время четвертого испытания ракета успешно совершила мягкое падение в океан. После испытания Маск поспешил сообщить, что в следующем испытании SpaceX попытается поймать ракету.

Профиль восстановления Starship у SpaceX отличается от профиля восстановления ракеты Falcon 9. В отличие от Falcon 9, вторая ступень Starship также является полностью многоразовой, и если РН Falcon приземляется либо на беспилотный корабль, либо на землю, то РН Starship Super Heavy не имеет посадочных опор. Это означает, что SpaceX планирует "поймать" ракету с помощью своей стартовой башни, что играет ключевую роль в плане компании сделать Starship быстро многоразовым. Захват является довольно рискованным, так как может повредить или разрушить башню. В планах SpaceX по строительству новой площадки для Starship во Флориде указано, что вышки для запуска и посадки будут отличаться, чтобы исключить этот риск из профиля полета.