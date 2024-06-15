AMD Radeon 800M iGPU с 16 ядрами RDNA 3.5 почти равна по производительности RTX 2050

Графический процессор AMD Radeon 800M iGPU с 16 ядрами RDNA 3.5 набрал свыше 3600 очков в тесте 3DMark Time Spy, приближаясь к производительности графического процессора RTX 2050. Это говорит о значительном улучшении производительности нового поколения интегрированной графики AMD.

По результатам тестов, проведенных на выставке Computex 2024 на ноутбуках MSI Ryzen AI 300, графический процессор Radeon 800M с ядрами RDNA 3.5 показал значительно лучшие результаты, чем предыдущее поколение интегрированной графики Radeon 700M с ядрами RDNA 3.

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Тесты также показали, что новый процессор Ryzen AI 300 имеет улучшенную производительность по сравнению с предыдущим поколением процессоров AMD. Большинство представленных на выставке Computex 2024 ноутбуков были на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, который является флагманской конфигурацией с 12 ядрами архитектуры Zen 5 и интегрированной графикой Radeon 890M с 16 вычислительными блоками.

Новый графический процессор Radeon 800M значительно превосходит предыдущее поколение интегрированной графики AMD. Это отличная новость для тонких и легких ноутбуков, мини-ПК и карманных компьютеров, так как они смогут обеспечить более высокую производительность в играх и других приложениях.